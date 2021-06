Ploaghe. Scippa un'anziana di 80anni dopo aver già rapinato un'altro ploaghese di 72 anni: arrestato

L'uomo, 39anni residente a Ploaghe, già noto alle forze dell'ordine è stato quindi arrestato. Su di lui pendeva anche un'ordinanza che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Sassari per una rapina commessa il 30 maggio 2021, ai danni di un altro cittadino ploaghese di 72 anni. In quell'occasione l'uomo con una scusa si era introdotto all'interno dell'abitazione dell'anziano e con un pretesto, rimasto solo all'interno del soggiorno dell'abitazione, aveva preso il suo portafogli custodito all'interno di un borsello. L'anziano accortosi di quanto accaduto nel tentativo di recuperare il portafogli, ha tentato di bloccare il malvivente che lo ha spintonato contro un muro. L'arresto in flagranza di reato è stato convalidato dal Tribunale di Sassari, che ha disposto per l'uomo i domicilari.

























I Carabinieri di Plaoghe hanno ricevuto la segnalazione di uno scippo appena subito da una donna di 80 anni. I militari dirigendosi verso il luogo dell'evento hanno notato in fuga un giovane, e dopo averlo inseguito lo hanno bloccato nei pressi della sua abitazione. Subito dopo gli agenti hanno raccolto le testimonianze di quanto accaduto, sia dalla vittima che da un testimone. E' stato così accertato che la donna mentre percorreva la centrale via Roma con in mano un borsello contenente del denaro e alcuni effetti personali, è stata avvicinata da un uomo, identificato nel giovane fermato, che le ha strappato di mano il portafogli dandosi alla fuga.