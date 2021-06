Borsa e investimenti: consigli e suggerimenti per comprare azioni Juventus oggi

Laè fra i club calcistici più importanti del mondo, con un ricco palmares di titoli e coppe al suo attivo. È la squadra che ha vinto di più in Italia e conta quasi 12 milioni di tifosi attivi.La sua società finanziaria èdi Milano con una capitalizzazione di 949,1 milioni di euro. Sebbene la Juventus, come anche tutte le altre squadre sportive, abbia visto un notevole calo del fatturato nell'anno appena trascorso, rimane comunque una delle realtà calcistiche più allettanti a livello mondiale.Il ribasso è dovuto principalmente ai mancati introiti in seguito alla decisione di chiudere gli stadi al pubblico a causa dell'; è pertanto possibile che, con l'allentamento delle restrizioni deciso dal governo, i bilanci possano crescere.Chi ha intenzione di comprare azioni juventus , oltre all'acquisto diretto, può sfruttare le potenzialità offerte dal: in questo caso, è sufficiente aprire una posizione presso un broker riconosciuto a livello internazionale per iniziare ad investire.La Juventus ottiene i suoida diversi fonti: i biglietti venduti ai tifosi che assistono alle partite di calcio, il merchandising della squadra (magliette, cappellini, palloni e altri accessori) e i diritti TV che le grandi media company acquistano dalla società per trasmettere in diretta gli incontri calcistici.Altri possibili guadagni arrivano poi dalle plusvalenze derivate dalla vendita di alcuni giocatori e dalle sponsorizzazioni siglate in accordo con altri importanti brand internazionali (come Adidas, Jeep e Allianz). La voce di spesa che, invece, incide di più sono gli, fra cui spicca quello di Cristiano Ronaldo che vale circa 31 milioni di euro La Juventus è in assoluto il club italiano che genera più ricavi. Nella stagione 2019/2020, l'ultima prima della pandemia, essi si aggiravano intorno ai, staccando l'Inter, rispettivamente al secondo posto con 372 milioni e il Milan con "solo" 192 milioni.A livello europeo la squadra è tra le prime dieci per fatturato, pertanto si può decisamente definire un. Inoltre, la rosa dei suoi giocatori è stata stimata da Transfermarkt intorno ai 678 milioni di euro.Chi desidera investire in azioni Juventus facendo trading su di esse dovrà aprire un account presso una piattaforma online. Le più utilizzate sono eToro, Libertex e Capital.com.è uno fra i broker più amati perché offre costi di commissione pari a 0 e l'opportunità di usufruire di un conto demo gratuito. Al suo interno si possono trovare fino a 100.000 dollari virtuali che il trader può investire per fare pratica in tutta sicurezza.Inoltre, grazie alle molte guide di approfondimento messe a disposizione per gli utenti, anche per i neofiti sarà più semplice approcciarsi al mondo della finanza. eToro è anche diventato famoso per aver inventato il, ovvero un nuovo modo di fare trading che ha molto in comune con i Social network. Con il copy trading l'utente può decidere di seguire alcuni fra gli investitori più dotati e ricopiarne le mosse.è un altro broker molto utilizzato che consente di fare trading su una vasta quantità di asset, fra cui anche i CFD. Offre commissioni competitive e ha il vantaggio di richiedere una quantità di deposito minimo estremamente bassa: appena 10 euro per aprire la prima posizione., invece, dà la possibilità di operare su più di 3000 titoli e assicura costi molto competitivi.