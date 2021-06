Sandalyon Sassari. Tott'umpare, si chiude in bellezza con il calcio balilla

All'importanza non solo sportiva, ma anche e soprattutto sociale di Tott’umpare ci credono, sostenendola, in tanti, a partire dalla Regione Sardegna con l’assessorato al Turismo, al Comune di Sassari, al Coni, al Comitato Paralimpico, al Panathlon.













E' tutto pronto per il terzo e ultimo appuntamento di Tott’umpare, la manifestazione dedicata a disabili e normodotati che promuove l'attività sportiva, organizzata dall’associazione Sandalyon.Questa volta, domenica 27 giugno, gli atleti saranno impegnati con il tennis tavolo e la sede del torneo sarà la scuola media n.2 dalle 10 fino al pomeriggio, e come negli intendimenti degli organizzatori ci sarà da divertirsi.“Vogliamo chiudere in bellezza – è il commento dell'organizzatore Angelo Vitiello, che ideato l'evento insieme a E20 di Stefano di Franco- Tott'umpare si è rivelato, così come nelle previsioni un grande momento di sport, ma anche si socialità, confronto e inclusione. Stiamo scrivendo una bella pagina di sport, con una formula nuova e interessante che tutti i partecipanti e anche il pubblico stanno dimostrando di apprezzare.”Il terzo evento, l'ultimo, domenica 27 giugno a partire dalle 10 e per tutto il giorno sarà dedicato al calcio balilla, e si svolgerà nella sede del circolo bocciofilo di via La Malfa a Sassari. Il calcio balilla, o biliardino, come più comunemente è conosciuto può contare su un gran numero di appassionati e questa sarà l'occasione per vederli in azione.