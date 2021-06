Torna a Sassari eVenti Verticali

Sassari, 26 giugno. La compagnia internazionale di Teatro Verticale eVenti Verticali a Sassari Estate 2021, il variegato cartellone di iniziative che animeranno la città di Sassari da metà giugno fino a metà settembre.

Danzeranno sui muri della scuola Media n.2 con 4 performance caratterizzate dal dinamismo e dall’energia, gli eVenti Verticali, compagnia che utilizza gli spazi verticali come palchi ruotati di 90% e fondata in Sardegna nel 2006 dai fratelli Piallini, che hanno unito la carriera nel teatro alla passione per l’alpinismo e le tecniche di corda. L’ultima volta che si esibirono a Sassari fu nel Capodanno 2009/2010 con una performance su struttura aerea sospesa da autogru, Quadro, che è poi stata ospitata in Cina, Stati Uniti ed Europa.

Sono quattro gli appuntamenti che avranno luogo nel cortile dell’istituto comprensivo “S. Farina – San Giuseppe” (ex scuola media n.2), così suddivisi: il 29 e 30 Giugno, alle 19:00, una performance di danza acrobatica, Intuizioni Verticali, alla quale seguirà una chiacchierata informale con gli artisti, in attesa degli spettacoli serali.

Il 29 Giugno alle 22.00 sarà la volta di Vertical Planet, un omaggio alla straordinaria bellezza e grandiosità della Natura, grazie alle video-proiezioni di parchi naturali che faranno da scenografia allo spettacolo.

Infine, il 30 Giugno alle 22.00 gli artisti presenteranno Wanted, lo spettacolo di punta della compagnia, con all’attivo oltre 400 repliche in tutto il mondo, tra Stati Uniti, Corea del Sud, Cina, Russia ed Europa. Si tratta di un action-show con video-proiezioni interattive, dove due personaggi sono proiettati in un mondo fatto di fumetti e animazioni. Un “guardia e Ladri” verticale che lascerà il pubblico con il fiato sospeso.

La compagnia torna ad esibirsi a Sassari dopo 11 anni di tournée mondiali che li hanno visti protagonisti di eventi spettacolari e seguiti in tutto il mondo, come, fra le altre, la loro performance sulle mura del faro Rubjerg Knude Fyr, a picco sul mare nel nord della Danimarca, nella cerimonia di inaugurazione del monumento dopo l’eccezionale operazione di spostamento avvenuta nell’autunno 2019.



Tutti gli eventi sono gratuiti ma previa prenotazione, per informazioni collegarsi alla pagina fb di eVenti Verticali o mandare una mail a questo indirizzo: sara@eventiverticali.com