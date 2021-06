Ma quando è nata la roulette? E quante versioni esistono?

La roulette fa parte dell’immaginario collettivo e della cultura popolare da decenni. Il termine è addirittura finito nei dizionari , ma non è certo a questo che si deve la notorietà di questo gioco. Tutti saprebbero riconoscere il classico disco da casinò, quella ruota che presenta lungo la propria circonferenza 37 numeri divisi in settori rossi e neri, con eccezione dello 0 che occupa una casella verde. La roulette è quasi un simbolo di Las Vegas, ma non tutti sanno che le sue origini risalgono a circa 300 anni fa.Tutto merito del noto studioso Blaise Pascal, che nel cimentarsi tra i suoi stessi esperimenti creò una macchina in grado di svolgere una serie di movimenti senza fare uso di forme di energia particolari. Naturalmente, il progetto ha conosciuto diverse modifiche nei primi tempi, poi è arrivato nelle sale da gioco dove le regole sono state da subito chiare: un addetto avrebbe dovuto lanciare nella roulette una piccola pallina, che si sarebbe fermata su uno dei settori numerati al termine della rotazione del disco.In sostanza, i giocatori devono predire quale sarà il numero indicato dalla sfera alla fine del giro. Se si indovina, si vince. Lo svolgimento è piuttosto lineare: il croupier fa partire la pallina una volta che sono state dichiarate tutte le puntate, preoccupandosi solo di spedirla in senso opposto a quello di rotazione della roulette, che a sua volta cambia ad ogni mano. Data l’immediatezza delle poche fasi di cui si compone, le varianti del gioco non potevano essere tantissime. Indubbiamente, la versione tradizionale è quella francese.Quando la pallina si ferma sullo 0 le puntate possono essere congelate o spartite con il banco, a seconda delle regole adottate dalla sala specifica. Nella roulette inglese, invece, in questo caso le puntate sono subito dimezzate. Ancora più particolare è la roulette americana, che contiene anche lo “00”, dunque un numero in più, che complica non poco la vita dei giocatori. Se escono lo 0 o lo 00, le puntate vengono perse. Come se non bastasse, la presenza di 38 numeri anziché di 37 concede alla casa una percentuale di vantaggio sul giocatore raddoppiata rispetto alle altre versioni della roulette. Non stupisce, dunque, che proprio la roulette americana sia quella utilizzata più volentieri dalle sale da gioco.Oggi la roulette gode di una sua incarnazione virtuale sul web, dove i giocatori possono prendere confidenza con le varie versioni senza doversi recare fisicamente ad un casinò. Va da sé che giocare a distanza rischia di far prendere un po’ troppo la mano ai più accaniti. I soldi investiti nel gioco sono comunque reali. La struttura di una roulette virtuale ha spesso fatto dubitare i giocatori della correttezza delle fasi di gioco, ma la presenza di croupier veri e propri che comunicano in streaming con i partecipanti alla partita rende la stessa credibile. Paradossalmente, di fronte a queste soluzioni per giocare alla roulette online i casinò fisici stanno perdendo fascino. In ogni caso, le regole del gioco rimangono sempre le stesse. Che si giochi dal vivo o attraverso uno schermo, i rischi rimangono i medesimi.