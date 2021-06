"Vulnerabili. Come la pandemia sta cambiando la politica e il mondo":l'autore giovedì a Sassari

Sassari. Giovedì 1 luglio alle ore 19,00 al Polo Tecnico di Via

Monte Grappa la rassegna letteraria inserita nel programma di Sassari



Estate 2021 ospita Vittorio Emanuele Parsi per la presentazione del

il naufragio dell'ordine liberale (2018).





suo libro "Vulnerabili. Come la pandemia sta cambiando la politica eil mondo". Dialoga con l'autore Marco Calaresu. L'incontro èorganizzato dalla libreria Koinè-Ubik e dall'associazione Eat&BuffasVittorio Emanuele Parsi ci guida nel futuro, accompagnandoci con stilecristallino e appassionato tra i possibili scenari della politicamondiale. Il post-pandemia potrebbe alimentare il rancore diffuso,oppure rinfocolare una nuova speranza. Potremmo ritrovarci in un climadi Restaurazione, oppure in un nuovo Rinascimento. Per questo abbiamoil dovere di metterci in gioco affinché la ricostruzione che ciattende sia paragonabile a quella del dopoguerra, non solo nella suadimensione materiale ed economica, ma anche in quella politica espiritualeVittorio Emanuele Parsi (1961) insegna Relazioni Internazionaliall'Università Cattolica di Milano, dove dirige l'Alta Scuola diEconomia e Relazioni Internazionali (ASERI). È capitano di fregatadella riserva selezionata della Marina Militare. Editorialista del«Messaggero», è autore di La fine dell'uguaglianza (2012) e Titanic: