Comune di Sassari. Modifiche alla viabilità in via Duca degli Abruzzi

Nei prossimi giorni l'Enel deve eseguire alcuni lavori in via Duca degli Abruzzi e per questo sono previste modifiche alla viabilità. Dalle 9:30 del 30 giugno fino alle 18 di venerdì 2 luglio, la carreggiata ascendente di via Duca dagli Abruzzi, tra l'incrocio con via Besta e quello con viale Dante, sarà chiuso al traffico.Chi percorre via Duca degli Abruzzi in senso ascendente dovrà svoltare a destra su via Besta. Poiché è impedita la svolta su viale Dante, chi deve prendere quella direzione può girare in via Genova.