Raccolta differenziata nei comuni di Ploaghe-Florinas-Codrongianos: possibili disguidi

Pubblichiamo il comunicato dell’Associazione A.R.O. che gestisce la raccolta differenziata nei comuni di Ploaghe-Florinas-Codrongianos







L’Associazione A.R.O. che gestisce la raccolta differenziata nei comuni di Ploaghe-Florinas-Codrongianos, informa tutti i cittadini residenti che il 30 giugno 2021 è stato proclamato lo sciopero generale nazionale delle sigle sindacali del “comparto igiene ambiente” Nell’eventualità che il personale A.R.O. aderisca in parte o nella totalità al suddetto sciopero, è possibile che il servizio di raccolta previsto possa subire disguidi o non essere garantito. Pertanto, si chiede gentilmente alla cittadinanza di ritirare il rifiuto dalla sede stradale e di esporlo come di consueto il giorno di raccolta prefissato per quella tipologia di rifiuto, come da calendario: “organico” il 3 luglio 2021. I servizi essenziali presso scuole, edifici pubblici, strutture sanitarie saranno comunque garantiti. La raccolta differenziata non subirà alcun cambiamento o variazione nelle altre giornate a seguire. Per le informazioni utili al ritiro di ingombranti o ad eventuali disservizi, si ricorda il numero verde 800719393.

Le amministrazioni comunali e l ’azienda ringraziano i cittadini per la collaborazione e per il lodevole comportamento nel conferimento corretto dei rifiuti. I risultati a sei mesi dal nuovo servizio verranno divulgati nei prossimi giorni.