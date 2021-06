La camera di Commercio di Sassari organizza un webinar sulle novità per il Superbonus 110%

Sassari. Lo Sportello Energia della Camera di Commercio di Sassari da alcuni anni riveste, in ambito territoriale, ma non solo, un ruolo strategico in termini formativi e divulgativi rispetto ai temi dedicati all’efficientamento energetico. La nuova programmazione sosterrà gli approfondimenti legati alle normative di più stretta attualità come ad esempio l’applicazione del “Superbonus. 110%”. Come per i precedenti incontri, si è reso necessario rimodulare l’offerta formativa dello Sportello Energia attraverso strumenti che utilizzano la tecnologia Webinar. Venerdì prossimo, 2 luglio, dalle 9,30 alle ore 13, saranno approfonditi i temi relativi a “Le novità amministrative previste nel D.L. Semplificazioni sul Superbonus 110%”. Relatori, l'avvocato Laura Servetti e il dottor Mario Pingerna.



ll superbonus, introdotto dal Decreto Rilancio, che ha elevato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per specifici interventi di efficienza energetica e antisismici, costituisce un cardine della strategia di transizione ecologica del PNRR ma presenta non poche difficoltà interpretative e operative, che il legislatore ha provato chiarire con le semplificazioni del D.L. 77/2021, intervenendo sulla cosiddetta doppia conformità edilizia.



Il webinar nella prima parte affronta le novità dell’articolo 33 del decreto con particolare riguardo alla CILA e nella seconda le problematiche economico finanziarie che sottostanno all’utilizzo del superbonus. L'attività è organizzata in collaborazione con PromoPA



Programma:



Dal Decreto rilancio (D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020) ai Decreti Asseverazioni e Requisiti

L’art. 33 del D.L. 77/2021 (Decreto semplificazioni): l’eliminazione della doppia conformità, la CILA per avviare i lavori, le cause di decadenza, l’esclusione di qualunque condono o sanatoria sugli immobili che accedono al superbonus

Il modello standard della CILA per il Superbonus

Il problema della varianti in corso d’opera non ammesse dalla CILA

Il ruolo e le responsabilità dei funzionari pubblici e dei professionisti

Evoluzione della normativa e prassi in materia finanziaria e fiscale

Agevolazione, misura e cumulabilità con altre detrazioni

Alternative alle detrazioni

Adempimenti e controlli dell’Agenzia



Per la partecipazione è necessario registrarsi esclusivamente al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/5492710807702698509