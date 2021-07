ADM Sardegna: controlli a tappeto a tutela del gioco legale e responsabile

Nonostante le limitazioni imposte dalla pandemia, i controlli effettuati dai funzionari ADM in Sardegna nel primo semestre dell’anno hanno permesso di accertare un certo substrato di illegalità nel settore degli apparecchi e delle scommesse, che è sfociato in alcuni sequestri amministrativi e talvolta penali, laddove è stato accertato il reato d’intermediazione nelle scommesse. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative per decine di migliaia di euro. Sono stati effettuati 65 controlli nei diversi ambiti di competenza a tutela degli utenti e degli interessi erariali e del gioco legale e responsabile. In particolare sono stati effettuati:18 controlli presso rivendite di tabacchi su 1.463 censite con un indice di presidio dell’1,23% e un tasso di irregolarità pari al 22,22%;23 controlli su esercizi di raccolta scommesse e/o dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento su 2.777 esercizi censiti con un indice di presidio dello 0,72%. Il tasso di irregolarità nel solo settore degli apparecchi da intrattenimento è del 70,59%, con riferimento in particolare ad apparecchi non conformi privi di collegamento alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei titoli autorizzatori. Il controllo su tutte le tipologie di gioco è stato effettuato prestando attenzione anche al controllo e alla sensibilizzazione dei gestori sul divieto dei giochi ai minori d’età.