Avanzano i lavori ANAS sulla 131: prosegue l'ammodernamento della galleria "Chighizzu"

Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” prosegue il piano programmato di Anas per il 2021 finalizzato alla riqualificazione e l'incremento degli standard di sicurezza del tracciato.

A partire da domani venerdì 2 luglio, per interventi di nuova pavimentazione, saranno in vigore restringimenti su un tratto di 6 km all’altezza di Macomer, in provincia di Nuoro. Il traffico sarà deviato su unica carreggiata in entrambe le direzioni. Questa fase dei lavori sarà completata entro il 10 luglio.

Inoltre, all’altezza di Sassari, la stessa tipologia di limitazioni sarà in vigore fino al 30 luglio all'interno della galleria 'Chighizzu' dove proseguono gli interventi di ammodernamento.