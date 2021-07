"I referendum e le riforme in materia di giustizia": convegno oggi a Sassari

Sassari. Fervono i preparativi per la raccolta firme sul Referendum Giustizia e oggi, dalle 16:30 alle 18:30 in Sala Angioy, nella splendida corrnice di Palazzo Sciuti, sede storica della Prefettura e della Provincia di Sassari si terrà il convegno dal titolo "I referendum e le riforme in materia di giustizia".

"L'iniziativa vuole chiarire ai cittadini i contenuti oggettivi della riforma proposta e supportata da solo due partiti, Lega e Partito Radicale" così Alessandro Ponzelletti Presidente dell'associazione Tabularasa. Per il capogruppo Lega al comune di Sassari Francesco Ginesu, vicepresidente dell'associazione, "l'importanza degli argomenti ha richiesto l'invito di esperti della materia. Se la cittadinanza riterrà valide le motivazioni si raggiungerà il numero di firme richiesto, così da consentire alla popolazione di esprimersi su un futuro alternativo della Giustizia".

Tra i relatori dell'evento Lidia Palma, coordinatrice Sardegna team Referendum Giustizia, Irene Testa (Partito Radicale) del Comitato Promotore Giustizia Giusta e gli avvocati Mariano Mameli e Marco Palmieri. E' prevista la diretta Facebook, inoltre sarà possibile firmare per il referendum Giustizia grazie alla presenza del consigliere comunale Ginesu per l'autentica delle firme, modera il giornalista Pierluigi Piredda.