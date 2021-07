Modifiche alla viabilità in via Duca degli Abruzzi a Sassari

Sassari. Sono slittati a lunedì 5 luglio i lavori che l'Enel deve eseguire in via Duca degli Abruzzi e per i quali sono previste modifiche alla viabilità. Dalla mattina di lunedì e fino a venerdì 9 luglio, la carreggiata ascendente di via Duca dagli Abruzzi, tra l'incrocio con via Besta e quello con viale Dante, sarà chiuso al traffico.



Chi percorre via Duca degli Abruzzi in senso ascendente dovrà svoltare a destra su via Besta. Poiché è impedita la svolta su viale Dante, chi deve prendere quella direzione può girare in via Genova.