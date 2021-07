Sardegna: è online il nuovo Sito Internet www.monteprama.it

Nell’ambito delle attività della Direzione Generale dei Beni Culturali, dell’Assessorato della Pubblica Istruzione è stato realizzato il restyling del portale tematico dedicato allo straordinario contesto archeologico di Mont’e Prama, che ha restituito un patrimonio eccezionale fra statue, modelli di nuraghe, sepolture e reperti, ponendosi quale tassello importante per lo studio della storia della Sardegna. La rivisitazione del Sito Internet rientra all’interno delle attività di gestione e aggiornamento dei canali di informazione del ricco patrimonio culturale isolano. In una fase storica in cui la ripresa degli scavi nell’area di Mont’e Prama e il proseguo delle attività di restauro dei reperti rinvenuti sta avendo una grande eco anche a livello internazionale, il sito si propone quale strumento idoneo a veicolare, in una forma facilmente accessibile, i dati scientifici scaturiti dagli studi, anche mediante il supporto dei canali web e social dedicati come Instagram (wearemonteprama) e Facebook (We are Mont’e Prama). Oltre alle notizie sulle campagne di scavo archeologico, alle descrizioni delle statue, ai luoghi, ai modelli 3D del complesso scultoreo (che consentono di fruirne in modalità alternativa e apprezzarne tutti i dettagli), alle interviste ai principali attori della scoperta e alle figure istituzionali artefici della promozione delle varie iniziative, sono presenti sezioni costantemente aggiornate con le novità e gli eventi relativi a questo inestimabile spaccato della storia della Sardegna, che costituisce un unicum nel territorio regionale.