Panathlon Club Sassari, il premio "L’Arciere d’oro" giunto alla sua 27° edizione

Dopo la sospensione dell'attività dovuta all'emergenza sanitaria il premio riprende quota e come nelle intenzioni del presidente del Panathlon Sassari Marcello Sassu vuole dare un segnale di ripartenza: “E’ con grande piacere e soddisfazione che abbiamo deciso di dare un messaggio di “vita” alla nostra città e quindi di non rinviare o annullare la 27° edizione di questo premio che negli anni passati è stato attribuito a persone che hanno dato un contributo importante alla diffusione dei valori etici e sportivi , ma soprattutto si sono prodigati affinché lo sport sia sempre strumento di crescita e di integrazione, di prevenzione del disagio sociale giovanile”.

La mattina di venerdì 9 luglio alla presenza delle autorità cittadine, nella sala convegni del Comando della Polizia Municipale, verrà proclamato il vincitore a cui verrà consegnato il premio. Basta scorrere l’albo d’oro del premio, per poter capire la valenza sportiva e sociale degli “Arcieri”.















Nel 1977, da un'idea dell'allora Presidente del Panathlon Club di Sassari Giuseppe Melis, nasceva il premio “L'Arciere”, ideato per diffondere i valori etico-sociali che nobilitano il mondo dello sport. L'Arciere nuragico, teso nello sforzo di far scoccare la freccia, è il simbolo che rappresenta l'impegno, la fatica, la disciplina che fanno dello sport la metafora di una vita vissuta all'insegna dei valori di grande importanza.L’edizione dell’anno scorso ha visto l’assegnazione dell”Arciere” a Sergio Milia e anche in questa occasione il vincitore sarà scelto dalla commissione tra una rosa altamente qualificata di persone meritevoli per l’impegno profuso nella loro carriera a favore della diffusione dei valori dello sport e della cultura del rispetto e della non violenza.“Siamo convinti - aggiunge il presidente del Club Marcello Sassu- che “L’Arciere”, tornerà ad essere” tra gli eventi più belli ed importanti di cui non soltanto il mondo dello sport ma l’intera città potrà essere orgogliosa”. Il Panathlon Club Sassari è nato nel 1963 nell'ambito del Panathlon International, che oggi annovera oltre 280 club e 13.000 soci in Europa, Asia e America.