Allerta meteo, in arrivo temperature elevate fino ai 40 gradi da domani e fino a dopodomani

Il Centro Funzionale Decentrato di protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse a partire dalle 6 di domani e sino alle 20 del 7 luglio. Si prevede infatti che dalla mattinata di domani e fino alla serata di mercoledì le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori, specie in quelli massimi, risultando anche molto elevate, ovvero superiori ai 37 gradi centigradi e localmente superiori ai 40 gradi, in particolare sui settori occidentale e centrale. Le norme di comportamento da adottare prima e dujrante le ore più calde sono consultabili al seguente link: http://www.sardegnaambiente.it/documenti/20_467_20190227151550.pdf