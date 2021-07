La Filcams Cgil Sardegna torna in piazza a difesa dei lavoratori stagionali

Dopo un lungo stop causato dalla pandemia, la Filcams Cgil Sardegna si

riappropria dei luoghi che appartengono alla sua natura di sindacato

di strada: le piazze e, in particolare, le spiagge, protagoniste del

tour regionale “Il Nostro Turismo 2021” che parte lunedì da Olbia e fa

seguito alla campagna estiva “Backstage, il lavoro che non vedi vale”,

del 2019.

L'iniziativa, in diciassette tappe dal 5 luglio al 9 agosto, è

dedicata agli stagionali del turismo, che purtroppo ultimamente sono

stati oggetto di una campagna denigratoria montata da una certa parte

del mondo imprenditoriale. “Dicono che non sono disposti ad accettare

un lavoro perché vivono di sostegni - ha sottolineato la segretaria

regionale Filcams Nella Milazzo - ma dati e testimonianze dirette

raccontano proposte inaccettabili, con stipendi esigui e sfruttamento

da parte delle imprese”.

Non solo, il settore è caratterizzato da rilevanti quote di lavoro

nero, fino al 70 per cento. La campagna Filcams ha l’obiettivo di

informare i lavoratori sui diritti e le tutele che devono ritornare a

essere esigibili per tutti, in ogni realtà, nelle spiagge come nelle

attività ricettive e di ristorazione.

I delegati saranno presenti nelle spiagge e nei luoghi di lavori con i

banchetti Filcams nei quali offriranno assistenza su buste paga,

retribuzione delle ore supplementari, Naspi e tutto ciò che riguarda

il lavoro stagionale.

“La finalità- spiega Milazzo - è anche portare la cultura dei diritti

e del lavoro qualificato, regolare e dignitoso, proprio in quei

contesti in cui, tra vacanze e divertimento, purtroppo passa in

secondo piano”. A risentirne, secondo la Filcams, è il settore nel suo

complesso, che deve invece fondarsi su una nuova sostenibilità sociale

e, naturalmente, ambientale.

Dopo la prima tappa lunedì a Olbia, il tour prosegue a Tortolì il

giorno dopo, per poi a Villasimius l’8 luglio. Poi Santa Teresa di

Gallura il 12, Stintino il 15, Pula il 21, Alghero il 22, Torregrande

il 23, San Teodoro il 26, Calasetta e Bosa il 28 luglio. E ancora, in

agosto: Pula il 3, Calasetta il 4, Tortolì Barisardo e Alghero il 5,

Villasimius il 6, Arzachena il 9.