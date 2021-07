Il gruppo del laboratorio “Distanti ma uniti. Casa Sardegna on line”, informa delle sue prossime iniziative.



Nel corso dei 23 eventi on line di questi 14 mesi di emergenza sanitaria mondiale ci siamo più volte cimentati sui valori identitari che ci uniscono: nuraghe, cucina, i carnevali, la squadra del Cagliari, scrittori, poeti in rima ed altro.

Il nostro prossimo evento ci porterà ad aggiungere un altro tassello a quelli già inseriti.



Sabato 10 Luglio 2021 alle ore 14.00 Italia; ore 21.00 Shanghai; ore 22.00 Tokio; ore 09.00 Argentina; ore 08.00 Canada e USA.





La proposta ci viene dai nostri corregionali che vivono in Argentina, dove tra i molti valori identitari, il ballo sardo assume un “sapere e un sapore “ diverso.Per cui ci faremo accompagnare dai circoli di Rosario e La Plata, a cui si aggiungeranno a completamento e complemento l’Associazione Culturale “Murales” di Orgosolo.Per il lavoro svolto per l’apprendimento e la diffusione del ballo sardo, avremo un interessante contributo da parte del coordinamento giovani F.A.S.I. .Per cui vi aspettiamo all’evento:“Passu Torrau, Ballu Tundo, Su dillu - Da Rosario a La Plata a Orgosolo.Quando il ballo diventa valore identitario” che si terrà