Ecografia ambulatoriale e a domicilio: un nuovo servizio al cittadino del Comune di Tissi

Il Comune di Tissi con un contributo di soli 30€ a carico dei pazienti offre ai propri cittadini un nuovo servizio di ecografia ambulatoriale e a domicilio che consente a tutti coloro che ne hanno necessità di seguire, limitatamente ad alcune prestazioni, un percorso diagnostico alternativo particolarmente utile in questo periodo caratterizzato da difficoltà logistiche causate dalla pandemia COVID-19."La cura del cittadino sul territorio comunale- dicono il sindaco GianMaria Budroni e l'assessore ai servizi sociali Angelo Carta- è una delle prerogative che la nostra amministrazione si é prefissata e vuole assicurare. La ricerca di nuove soluzioni nell’ambito di diagnosi e trattamento è un aspetto su cui l’emergenza provocata da COVID-19 ha acceso inevitabilmente i riflettori. Il nuovo servizio di ecografia ambulatoriale e a domicilio costituisce un ulteriore segno di attenzione nei confronti dei cittadini più fragili, che a causa di specifiche patologie o di condizioni invalidanti non possono accedere in autonomia alle strutture ospedaliere e che in questo momento soffrono particolarmente i necessari impedimenti legati alla pandemia COVID-19 o più semplicemente a tutti i cittadini che ne volessero usufruire". Grazie al nuovo servizio di ecografia ambulatoriale e a domicilio, in collaborazione con il Dott. Piras Mauro, il Comune di Tissi compie un ulteriore passo verso i cittadini e arriva direttamente a casa. Come funziona il servizio? L'ecografia ambulatoriale, comodamente prenotabile in assoluto rispetto della privacy tramite la cartoleria "Un mondo di idee di Fabio Chessa" al numero 079 388471, consentirà di essere contattati prima e visitati poi dal Dott. Piras Mauro presso un'adeguata struttura messa a disposizione dal comune o in casi selezionati direttamente presso il domicilio del paziente. Il referto redatto dal Dott. Mauro Piras sarà consegnato al paziente immediatamente nell'arco delle 24 ore dall'esecuzione dell'esame.

Il servizio è limitato ad alcune prestazioni diagnostiche ecografiche che si prestano a una possibile esecuzione non ospedalizzata e decentrata. Gli esami prenotabili riguardano l'ecografia internistica multidisplinare (ecografia addome, apparato urinario, collo, tiroide, mammella ecc) l'ecografia colordoppler dei tronchi sovraortici e l'ecografia muscoloscheletrica.