La Cultura non si ferma. A Ossi è di scena Dante Alighieri con” E quindi uscimmo a veder le stelle”.

proiezione a 360 gradi nelle cupole dei planetario è stata premiata come miglior video dell’anno al congresso nazionale dell'Associazione dei Planetari Italiani Planit 2021. Il lavoro si concentra sugli aspetti qualificanti della scienza medioevale di cui Dante è uno straordinario divulgatore: dall’astronomia sferica al concetto di tempo, dagli errori del calendario alla cosmologia. Un viaggio di trenta minuti che parte con le parole di Ulisse e si conclude con il cosmo dantesco e i suoi punti di contatto con la moderna cosmologia. Per i visitatori la mostra sarà aperta da lunedì 12 a venerdì 16 luglio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00





. Il 2021 è l'anno del settecentenario della morte di Dante Alighieri, avvenuta a Ravenna, luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321.L' Amministrazione ha voluto celebrare il Sommo Poeta con una mostra proposta nella versione bilingue italiano-sardo dal titolo “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Si tratta di un progetto portato a termine col Liceo Scientifico di Porto Torres e si compone di 21 pannelli che raccolgono i passi danteschi più rilevanti sull’astronomia, mostrando la profonda conoscenza della scienza medioevale da parte di Dante. Un’idea che ha richiesto grande impegno e concentrazione, soprattutto, nella ricerca, curata da Gian Nicola Cabizza, sui testi danteschi e le relative spiegazioni, mentre le traduzioni in sardo sono state effettuate dell’esperto Giovanni Muroni. “La cultura non si ferma, questo è ilmottodi questa amministrazione comunale ed io, come assessore, sento di avere l’obbligo di non farla fermare nonostante tutte le difficoltà che si sono presentate in quest’ultimo anno. Ci sono, infatti, appuntamenti con la cultura che non si possono saltare e tanti altri ancora da programmare”. Ha detto l’assessore alla cultura Maria Laura Serra. L'inaugurazione si terrà Sabato 10 Luglio alle ore 19,00 presso il Palazzo Baronale dove verrà proiettato il documentario dal titolo “Cosmografia dantesca” e poi tutti gli interessati potranno proseguire la serata guardando le stelle dalla zona PIP . Il documentario dal titolo “Cosmografia dantesca” nasce da un progetto di Gian Nicola Cabizza e dalla professionalità del grafico video Nicola Bonomo. La versione full dome, per