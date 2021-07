Torres. Guido Garrucciu e Gavino Musiu Presidenti Onorari della Torres

‌













Due tifosi storici, ultranovantenni che, nel corso di un'intera vita, hanno coltivato lo spirito autentico dell'appartenenza ai colori rossoblù, sono stati insigniti oggi del titolo di Presidente Onorario della Torres.Un passo obbligato nei confronti di Guido Garrucciu e Gavino Musiu, sebbene per motivazioni che abbracciano mondi diversi.Ad entrambi il presidente Salvatore Sechi ha voluto rendere omaggio con una targa che riporta la data di conferimento della Presidenza Onoraria.Per Garrucciu la cerimonia si è svolta negli uffici dello stadio alla presenza delle istituzioni comunali. La targa è stata consegnata dall'assessore allo sport del Comune di Sassari, Rosanna Arru, accompagnata dal dirigente Roberto Campus.Per Gavino Musiu, assente per un problema di salute, la cerimonia ufficiale è stata solo rimandata.Queste le motivazioni per il conferimento del titolo a Guido Garrucciu, per tutti la memoria storica della Torres: "Per il suo impegno di cultore della storia della Torres, la sua passione di tifoso, la vicinanza costante nel corso degli anni all'istituzione sportiva e la capacità unica di trasmettere, con scritti e ricordi indelebili, l'amore verso i colori rossoblù".A Gavino Musiu: "Per aver rappresentato l'immagine più pura della tifoseria rossoblù, con la presenza costante, la vicinanza ai giovani, l'allegria e la sportività che hanno sempre contraddistinto il suo sostegno alla Torres, a Sassari e negli stadi di tutta Italia".«Era una promessa che avevo fatto tempo fa - le parole del Presidente Sechi - e oggi riesco finalmente ad esaudirla rendendo omaggio, con un titolo onorifico che entrerà nella storia della Torres, a due persone, tanto diverse per carattere e indole, che a loro modo hanno segnato una pagina indelebile di tifo rossoblù. Con l'augurio mio e di tutto il mondo della Torres, di poterli vedere ancora a lungo accanto ai colori che hanno amato e difeso nel corso della loro vita».