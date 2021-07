Sassari. Il torneo di tennis "Accademia Open" entra nella settimana decisiva

Comincia oggi per il torneo di tennis “Accademia Open – trofeo Florgarden” la settimana decisiva. Da mercoledì entreranno in campo tennisti e tenniste di II categoria, tra cui spiccano le teste di serie numero 1 Corinna Dentoni (2.2), ex numero 132 del mondo, e Matteo Masala, 2.4 del Tennis Club Terranova appena promosso in serie B1.Corinna Dentoni e Barbara Dessolis guidano il tabellone femminileGli appassionati potranno ammirare un tennis di alto livello sul green set rinnovato dell’ASD Accademia Tennis 1990 in via Rockefeller, perché nei due tabelloni maschile e femminile si evidenziano altri nomi di grande interesse: tra le ragazze c’è Barbara Dessolis del Tennis Club Cagliari, classifica 2.3, attualmente numero 1378 del mondo nella classifica WTA. Presenti anche tre diamanti della Torres Tennis: Elisa Patta (classifica 2.6), Roberta Sechi (2.8) e Maria Teresa Carlini (2.8). Saranno loro a contendere il titolo all’atleta più attesa, Corinna Dentoni di Pietrasanta, che nel 2009 è stata numero 132 del mondo in singolare e numero 151 in doppio. E’ riuscita per ben due volte a entrare nel tabellone principale del Roland Garros, Grande Slam sulla terra battuta di scena a Parigi, uno dei quattro tornei più importanti in assoluto. Ha conquistato nel corso della propria carriera 9 titoli Itf in singolare e 6 in doppio. La talentuosa tennista toscana ama molto la Sardegna e dal lockdown in poi ha cominciato ad allenarsi a Santa Margherita di Pula. Tra le vittorie di maggior prestigio nel corso della sua carriera, quelle contro Caroline Garcia e Roberta Vinci.L’olbiese Matteo Masala guida il seeding maschileTra gli uomini, come detto il capofila è il 19enne olbiese Matteo Masala, che quest’anno ha deciso di volare negli Stati Uniti, alla University of Idaho, per studiare marketing e continuare a perfezionare il proprio tennis, sognando una carriera da professionista. In tabellone anche il sassarese Marco Pinna (2.7), Andrea Calcagno del TC Calangianus (2.7), Alessandro Scintu del TC Macomer (2.8) e l’algherese Michele Fois (2.6). Presenti inoltre Federico Pintus, 2.7 della Torres Tennis, e Niccolò Pia, 2.7 del TC Porto Torres.In tutto l’Accademia Open - il torneo che celebra i primi 31 anni di attività dell’Accademia tennis - è riuscito nelle due settimane di programmazione ad attirare circa 170 tra tennisti e tenniste. Forse nemmeno Mino Piu - divenuto nel 1973 il primo Maestro di tennis in Sardegna -si aspettava tanto da questo torneo. I primi a darsi battaglia dal 26 giugno sono stati i tennisti e le tenniste di IV categoria; a seguire sono scesi in campo i III categoria che continueranno ad animare il torneo fino a domani.Il tabellone femminile vivrà venerdì 9 luglio le semifinali e domenica 11 luglio alle 9.00 la finale; gli uomini saranno impegnati sabato pomeriggio nelle semifinali e domenica mattina in finale, dopo le ragazze.Diretto dai Giudici arbitri Sara Pinna e Tore Belfiori, il “Torneo Accademia Open – Trofeo Florgarden” rappresenta l’evento di inaugurazione dell’impianto rinnovato di via Rockefeller, raddoppiato nelle dimensioni grazie a due nuovi campi di cui uno coperto. Una manifestazione fortemente voluta dal motore dell’Accademia Tennis: Carlo Piu, istruttore federale di I grado. Un risultato, quello dei campi nuovi, che è frutto del lavoro di squadra tra il circolo e il Comune di Sassari, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti dell’ASD Accademia Tennis. Così come il torneo Accademia Open è un lavoro di squadra tra lo staff del circolo e gli sponsor che hanno contribuito a mettere in palio un ricco montepremi da 3mila euro complessivi (la vincitrice riceverà 456 euro, il vincitore 902 euro).SponsorSi ringrazia il main sponsor Florgarden e gli altri sostenitori: OverApp, Farmacia Laneri, Babolat, Bigix Pharma, Villino Ricci, Memis, Match Point, Interservice, dottoressa Anna Guido, dottor Pier Franco Canalis, Studio dentistico Carta, Centro Cura e salute, Cooperativa Coopas, Palazzo Pilo.Informazioni, orari di gioco e tabelloni aggiornati quotidianamente