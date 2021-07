“Mannaggia Sant'Antover” un romanzo fantascientifilosofico con un linguaggio metasemantico

Ad Est Dell'Equatore è una casa editrice partenopea che propone nuovi scrittori e una letteratura fresca, è come un casino della parola dove ogni lettera corrisponde ad un gioco semantico proiettato verso i romanzi innovativi e la buona letteratura esclusivamente Made in Italy.Mannaggia Sant'Antover è un romanzo dell'esordiente (quanto sconosciuto) Luca Mirra, pubblicato a Novembre 2020. Questo romanzo sperimentale ha attirano la nostra attenzione perché (come definito dall'autore in un'intervista) è un romanzo “fantascientifilosofico”, infatti fantascienza, fantafilosofia e meta – ingegneria sono le coordinate che delineano le avventure dei protagonisti.Mannaggia Sant'Antover è costituito da 17 racconti suddivisi in 4 capitoli, ogni storia ha un suo significato (oppure non ne ha), a parte l'ultimo capitolo dove le 4 storie sono collegate. Il Monte Palinsesto è il protagonista geografico assoluto, qui sorgono il Convento di Sant'Antover, la Basilica di San Gennunder, la cima arriva fino a “6000 piedi al di là dell'Over e dell'Under” e tutto il linguaggio metasemantico gira intorno ai simboli delle scommesse calcistiche con tono serioso di ironico scherno.Sotto al Monte Palinsesto, sorgono diverse città di fantasia che prendono il nome di Las Bollas, Snailand, Betland, Underlandia, Coppa Corte, Overlino, Torre dell'Over e tante altre, ad un occhio più attento non sfuggirà che i nomi e la grammatica tendono ad una metasemantica “ontoludica” che sfrutta i simboli delle scommesse calcistiche (Over, Under, Gol ecc.) ed è questa, la prima vera rivoluzione di un romanzo non per tutti, ma che può far divertire e incuriosire tutti.Anche se i racconti hanno delle storie a sé o rappresentano un frammento di vita, l'ironia e lo sbeffeggiamento dello scommettitore contemporaneo è presente attraverso il linguaggio costruito ad hoc. Under e Over diventano "Io overo, mi sentivo underato, che bella overona, ecc." ed è questo il fil rouge del romanzo, perché i protagonisti frequentano gli stessi luoghi, disertano le lezioni, preferiscono bighellonare e dedicarsi alle feste piuttosto che studiare e i professori non sono da meno.Questi "pelandroni" vengono meno ai loro doveri e le storie si srotolano divertendo il lettore e spingendolo ai limiti di una "fantafilosofia" che molto spesso va al di là della semplice scommessa, arrivando ad analizzare l'esistenza stessa come continuo pronostico di sé, dell'essere umano in generale, "dell'Universo e tutto quanto" fino alla dissoluzione del continuum spazio temporale. Numerosi sono i riferimenti alla filosofia di Nietzsche, Leibniz e Deleuze, ma anche a materie come la Meccanica, la Quantistica e discipline quali l'Ingegneria Metaludica, la Meccanica Nichilista, i Sistemi Ipocondriaci di Murphy e tantissime altre fanta – discipline. Fra realtà e fantasia viene fuori la vera ossessione dello scommettitore contemporaneo.Tra studi e scommesse di partite di calcio, nell'ultimo capitolo due “overoni” cercano di far funzionare una macchina del tempo che viene azionata a blasfemia del risentimento. Riusciranno i nostri pelandroni a tornare indietro nel tempo per scommettere partite di cui già conoscono i risultati?