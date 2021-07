Sassari:al via la Scuola estiva gratuita per i test d'ingresso a numero programmato universitari

Sassari. Lunedì 12 luglio alle 9.00 nell'aula Segni di viale Mancini prenderà il via "Unisstest", la prima Scuola estiva completamente gratuita per la preparazione degli studenti ai test d'ingresso a numero programmato, organizzata dall'Università di Sassari.



In apertura sono previsti i saluti istituzionali con la presenza del Prorettore vicario prof. Andrea Piana, del prorettore alla Didattica prof. Eraldo Sanna Passino e della delegata all'Orientamento prof.ssa Paola Rappelli a tutti i corsisti, che seguiranno la Scuola in parte in presenza e in parte a distanza, nel rispetto delle normative anti-Covid. La Scuola, infatti, ha avuto una risposta straordinaria da parte degli studenti provenienti da tutti i Comuni della nostra Regione tanto che i 120 posti iniziali sono stati aumentati a 200 vista la grande richiesta.



La Scuola ha una durata di 80 ore: dal 12 al 23 luglio le lezioni si concentreranno sugli argomenti e sul metodo di studio consigliato per passare le selezioni di accesso ai corsi. Dal 23 al 26 agosto, invece, avranno luogo le simulazioni dei test di ammissione con correzione commentata.



Tutte le lezioni saranno tenute da docenti dell’Università di Sassari con la collaborazione di WAUniversity.



Le date di svolgimento dei test a livello nazionale sono note: Medicina Veterinaria il 1° settembre, Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria il 3 settembre, Professioni sanitarie il 7 settembre, Scienze dell'Architettura e del Progetto il 29 luglio e in seconda battuta il 16 settembre.



L'iscrizione ai test scade il 22 luglio, tranne che per Architettura che ha una scadenza anticipata al 20 luglio (informazioni: https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/prove-di-accesso-ai-corsi-di-studio/corsi-numero-programmato).