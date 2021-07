Ploaghe, arrestato per evasione dai domiciliari

I Carabinieri lo hanno quindi arrestato per evasione e come disposto dall'Autorità Giudiziaria, accompagnato presso le camere di sicurezza della Stazione Capoluogo di Sassari in attesa del giudizio per direttissima. L'indomani l'arresto è stato convalidato con contestuale traduzione in carcere. L'uomo era stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari lo scorso 26 giugno, poichè si era reso responsabile di uno scippo nei confronti di un'anziana. Durante le fasi di identificazione era emerso che sul soggetto pendeva anche un'ordinanza che disponeva nei suoi confronti gli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Sassari, per una rapina commessa il 30 maggio in danno di un altro cittadino ploaghese di 72 anni.































I Carabinieri della stazione di Ploaghe hanno arrestato in flagranza di reato un ploaghese classe 82 per evasione dagli arresti domiciliari. L'uomo che aveva fatto perdere le proprie tracce dal 2 luglio, è stato sorpreso mentre rientrando nella sua abitazione, probabilmente per recuperare alcuni effetti personali, alla vista dei militari cercava di nascondersi coperto da un lenzuolo nel vano scale.