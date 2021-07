Policlinico Sassarese: Ortopedia al top, dieci interventi in un giorno

“Questo risultato – sottolinea Labor SpA, società proprietaria della struttura sanitaria di viale Italia, è stato possibile per la professionalità e l'impegno profusi da tutti gli attori coinvolti nella complessa macchina organizzativa necessaria per arrivare a questo traguardo, dall'amministrazione, alla sezione pre-ricoveri, ai reparti di degenza, al servizio di Radiologia e, ovviamente, a tutto il personale della sala operatoria. Oltre a rappresentare una sorta di ‘stress test’ che ha messo alla prova il sistema, la giornata di ieri ha dimostrato che si potrà contare già dalle prossime sedute su questa organizzazione ben oliata. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito a questo importante successo”.







. Dieci interventi di chirurgia ortopedica in un solo giorno. Il Policlinico Sassarese per la prima volta taglia un traguardo importante sia per il numero delle operazioni eseguite sia per la loro complessità.Il risultato è stato raggiunto nella sessione di ieri, 6 luglio, durante la quale sono stati eseguiti ben otto interventi di chirurgia protesica maggiore (cinque artroprotesi totali di anca, due primi impianti di artroprotesi totale di ginocchio, una revisione di artroprotesi di ginocchio) e due artroscopie del ginocchio. I pazienti stanno tutti bene, hanno già mosso i primi passi e iniziato il percorso riabilitativo che consentirà la dimissione dal reparto di Ortopedia nella giornata di domani e la prosecuzione della riabilitazione, a seconda dei casi, in struttura in Fisioterapia o al domicilio.L’équipe protagonista di questa intensa giornata, che è stata in sala operatoria dalle otto del mattino alle otto di sera, era composta dagli specialisti Fabio Ziranu, Ciriaco Meloni, Fabio Del Prete e Antonio Francesco Masia.