5 account TikTok per esercitare le tue abilità linguistiche

Quello che però in tanti non sanno è che TikTok permette anche di mettersi alla prova e perfezionare la conoscenza delle lingue straniere. D’altronde gli utenti iscritti a questo social network arrivano da tutto il mondo e cosa c’è di più bello del condividere le proprie competenze per apprenderne di nuove? Scopriamo insieme quali sono gli account da seguire per esercitare le proprie abilità linguistiche grazie a TikTok.



#1 @gogonihon

Il primo account che vi consigliamo se siete interessati a mettere alla prova la vostra conoscenza della lingua giapponese è proprio @gogonihon. Ogni giorno pubblicae sta prendendo lezioni di giapponese private. È infatti impensabile imparare questa lingua solo attraverso TikTok, perché si tratta di un idioma davvero complesso ed un corso è d’obbligo perché altrimenti non si riuscirebbe a capire proprio nulla. @gogonihon però si rivelaperché pubblica di frequente video adatti proprio a chi il giapponese ancora lo mastica poco e insegna di tutto e di più: come contare, come dire “ti amo” e molto altro.

#2 @carodaur

Se il giapponese non fa per voi e siete alle prese con l’apprendimento del tedesco, allora un account che vi consigliamo di seguire su TikTok è @Carodaur di Caroline Daur. Si tratta di un personaggio molto seguito sul social, che conta circa 2 milioni e mezzo di follower e si può considerare a tutti gli effetti un influencer. Caroline pubblica di frequente contenuti sia in inglese che in tedesco ed è quindi perfetta per chi vuole esercitarsi a mettere alla prova le proprie abilità linguistiche in modo divertente.



#3 @geet

Un account utile per mettere alla prova le proprie capacità di comprensione della lingua inglese è quello di Sangeeta Jain, una ragazza indiana paralizzata dalla vita in giù che parla spesso del senso della vita e della spinta motivazionale necessaria per affrontarla al meglio. L’account @geet è molto seguito su TikTok e conta ormai più di 5 milioni e mezzo di follower.

#4 @dulceida



Per gli appassionati di moda che vogliono mettersi alla prova perfezionando il proprio spagnolo, l’account TikTok @dulceida di Aida Domenech è sicuramente da non perdere. La fashion blogger di origini catalane pubblica sempre i propri contenuti in spagnolo e questo potrebbe rivelarsi un ottimo modo per imparare un po’ alla volta la lingua divertendosi e senza compiere alcuno sforzo.

#5 @andydesu

TikTok non ha bisogno di grandi presentazioni: parliamo infatti del, vero e proprio punto di riferimento per i più giovani ma anche per chi non vuole perdersi le ultime novità dell’era social. Nata come applicazione d’intrattenimento,è diventata subito di tendenza per via della sua semplicità ed immediatezza. Tutti possono realizzaree divertirsi condividendo attimi della propria vita ripresi dalla videocamera dello smartphone.Tornando infine al giapponese, vale la pena conoscere anche l’account di @andydesu che è adatto ai principianti perché lui spiega ogni cosa sia in nippponico che in inglese.