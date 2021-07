Rimedi naturali: 7 erbe e piante utili per la cura della bellezza

Lozione per la pelle, maschera per il viso, olio e crema antimicotica sono tutte realizzate con ingredienti naturali, erbe e piante che da sempre sono stati fondamentali per la cura della bellezza del corpo. Rosa Mosqueda, Argan, Salvia, Aloe Vera, Pomodoro e Luppolo, sono soltanto alcune delle piante che favoriscono la bellezza della pelle e del corpo in modo del tutto naturale. Molte creme a base di queste erbe sono rimedi pratici molto utili che funzionano in maniera efficace.Alcune di queste erbe o piante sono presenti in casa, altre sono più costose, altre ancora sono presenti in creme naturali, ma tutte sono utili per la cura della pelle e per la bellezza del corpo.Le foglie dell'Aloe Vera producono un gel naturale che possiede proprietà rigeneranti e lenitive per la cute. I suoi estratti aiutano a mantenere sana e luminosa la pelle del corpo e soprattutto del viso, dove è più delicata perché sempre esposta alle intemperie esterne e agli sbalzi di temperatura. Gli estratti di Aloe Vera sono utili anche per alleviare le scottature, le punture di insetti, il rossore e il prurito.Questa pianta officinale e anche ornamentale proviene dal Cile. L'olio ricavato dalla rosa mosqueta possiede proprietà naturali per curare la pelle, in particolare rughe, smagliature e cicatrici. È utilizzata per le applicazioni sulla cute nella cura di macchie superficiali ma soprattutto per ridurre le rughe e distendere la pelle.L'Argania Spinosa è un albero originario del Marocco, famoso soprattutto per la produzione di olio di argan, da sempre considerato uno dei rimedi naturali più efficaci per combattere l'invecchiamento della cute. Le sue proprietà donano maggiore elasticità alla pelle e ai capelli, l'olio di argan è perfetto per preparare maschere e impacchi di bellezza.Famosissimo cereale molto utilizzato in cucina per un'alimentazione sana ed equilibrata, soprattutto nelle diete, la farina d'avena è anche un ottimo rimedio naturale per distendere la pelle del volto, realizzare scrub, maschere, bagni emollienti e allevianti per curare vari problemi cutanei.Questa erba è conosciuta come l'alleata delle donne, perché i flavonoidi che contiene aiutano nell'equilibrio del sistema ormonale e producono un notevole benessere psicofisico. Inoltre, aiuta anche a sbiancare i denti, basta semplicemente strofinare le foglie sulle parti più macchiate.Sentire la parola luppolo fa venire in mente la birra ma questo ingrediente contiene numerose proprietà. Infatti, è utilizzato anche per la preparazione di tisane rilassanti, utili per alleviare fastidi tipici della menopausa o per stimolare l'appetito nei casi particolari in cui determinate patologie e cure diminuiscono il senso di fame.Marchio di fabbrica della dieta mediterranea e ortaggio versatile per la preparazione dei piatti più buoni al mondo (come pasta al sugo, pizza, parmigiana, caprese e tantissime altre pietanze), il pomodoro è un ingrediente efficace molto utilizzato per la preparazione di trattamenti per capelli, maschere per il volto ma anche per il corpo. Le sue proprietà sono utili anche per la preparazione di lozioni antiforfora, maschere esfolianti e per lenire la pelle scottata dall'abbronzatura.