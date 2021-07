Alghero e Nuoro insieme nel network Comuni amici della famiglia

Incontro ieri a Porta Terra tra Comune di Alghero e Comune di Nuoro, sul tema dei servizi sociali e alla persona e sulla collaborazione in merito al network dei Comuni Amici della Famiglia, del quale Alghero fa parte, aprendo la strada in Sardegna. Il Comune di Nuoro ha aderito recentemente al network e l’incontro di ieri è stato utile per un confronto sul tema e sulla pianificazione delle collaborazioni. Il dialogo avviato ieri con Maria Grazia Salaris, assessore ai Servizi Sociali e con Giovanna Caria, Vicesindaco, insieme a Fausta Moroni, assessore al Benessere delle Persone e Politiche Sociali, accompagnata da Eleonora Angheleddu, Assessore alle Attività Produttive, Commercio e verde, prevede di attivare una serie di relazioni sul tema, “in un momento come questo – ha sottolineato Maria Grazia Salaris – in cui è fondamentale il confronto tra istituzioni per fare fronte comune alle situazioni di emergenza e alle situazioni che le amministrazioni stanno affrontando, spesso anche con estrema difficoltà”.