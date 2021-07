Coronavirus. A Sassari ci sono complessivamente 17 positivi, 13 in più rispetto a una settimana fa

SASSARI 09 LUGLIO 2021

«È evidente che ci troviamo di fronte a una recrudescenza del virus e non possiamo permetterci, ancora una volta, di abbassare la guardia. È importante che continuiamo a tenere la mascherina, ancora di più in questi giorni durante i quali si creeranno assembramenti – commenta il sindaco Nanni Campus - . Si può gioire e farsi trascinare dall’euforia e dalla voglia di stare insieme anche indossando correttamente la mascherina: un gesto che non è segno di debolezza o paura, ma di educazione e rispetto verso gli altri.».













Secondo i dati presenti nella piattaforma regionale, a Sassari, oggi, 9 luglio, le persone positive al coronavirus sono 17, una settimana fa erano solo 4. Rispetto a ieri si contano oggi 5 nuovi casi, con 41 persone in quarantena.