Comune di Sassari. Riaperte le iscrizioni al registro delle badanti

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione al registro pubblico degli assistenti familiari del Comune di Sassari. Le istanze devono essere compilate esclusivamente sulla modulistica pubblicata sul sito www.comune.sassari.it insieme al bando integrale, e presentate entro il 31 agosto allo Sportello di consulenza per stranieri ed extracomunitari, al 2° piano, ala vecchia della sede di via Zara 2, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì dalle 15.30 alle 17.30.L’avviso indica i requisiti necessari per poter presentare la domanda. Devono presentare domanda anche chi è iscritto al registro “Progetto Benennidas”.L'ammissione al registro è legata al parere da parte del responsabile tecnico psicologo che effettuerà colloqui di valutazione a chi presenta domanda di iscrizione. In caso di parere favorevole si procede al perfezionamento dell’ammissione al registro.L'iscrizione è valida per cinque anni con verifica periodica sulla conservazione dei requisiti richiesti. Gli iscritti sono tenuti a comunicare ogni variazione rispetto alla propria disponibilità.Sulla base del numero di domande pervenute è prevista la riapertura periodica del bando per l'acquisizione di eventuali nuove candidature.