A Sassari la presentazione del libro di don Gianni Sini sugli esorcismi

Martedì 13 a Sassari, presentazione del libro "Taci! Esci da lui. Gli esorcismi nel Vangelo di Marco", di don Gianni Sini. L'appuntamento è nella Biblioteca Universitaria di Piazza Fiume alle 19:00. Dialoga con l'autore Gianni Garrucciu.

Il libro:

Un uomo posseduto da uno spirito impuro cominciò a gridare: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto per rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!» In un linguaggio semplice e accurato, con dovizia di riferimenti bibliografici, l'autore presenta il vangelo secondo Marco con fedeltà alla struttura del testo: portare il discepolo a scoprire la messianicità di Gesù; dimostrare la sua identità nella novità della sua persona che sceglie liberamente di sacrificarsi sulla croce dove verrà riconosciuto come Figlio di Dio. L'opera ci conduce nel mistero di Dio e ci sollecita a passare da una visione tiepida della fede a una evangelica, a meravigliarci davanti all'azione di Dio e, come dice Papa Francesco, a «svegliarci dal sonno dell'indifferenza e dalla vanità, dall'incapacità di instaurare rapporti genuinamente umani, di farsi carico del fratello solo, abbandonato o malato»

L'autore:

Don GIANNI SINI, nato a Laerru (SS) nel 1955, è stato ordinato sacerdote nel 1980. Già docente al Liceo Classico, è stato Rettore del Seminario diocesano di Tempio Pausania e cappellano delle carceri per dieci anni. Dal 1996 è assistente ecclesiastico regionale dell’Unitalsi. È direttore del periodico diocesano Gallura e Anglona e del bimestrale La Frisaia. Ha collaborato con il settimanale Miracoli e con il mensile Maria. Attualmente è parroco di Nostra Signora de La Salette in Olbia. Membro dell’AIE (Associazione Internazionale degli Esorcisti), svolge il ministero di esorcista dalla fine degli anni Ottanta. Ha partecipato a trasmissioni televisive sulle reti nazionali ed estere, a trasmissioni radiofoniche sulle emittenti nazionali, a conferenze e convegni in diverse città italiane e all’estero. Direttore di rete della TV “Gallura Live”, collabora con Tele Bari, Isola TV e Telesardegna. Su queste emittenti tiene una rubrica settimanale con il commento al vangelo della domenica. I suoi libri sono stati tradotti anche all’estero. Per Sugarco ha pubblicato: Quando parlo col diavolo (2012); Che diavolo sei? Un esorcista e un demonologo a confronto, con don Marcello Stanzione (2013); Il Signore della malvagità. Viaggio nell’inferno sulla terra, con don Marcello Stanzione ed Enrica Perucchietti (2014); Mi sballo con Satana. L’amore per il nulla (2015); Il grande incantatore smascherato dall’esorcista (2016); In viaggio con l’esorcista. Le armi contro il maligno, con Pasquale Demurtas (2017) e, con Andrea Franchini, Io e Satana. Un esorcista risponde alle nostre domande (2019). Per assistere alla presentazione occorre prenotarsi al numero 3662847448