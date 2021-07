Ritorna il Contemporary, festival di arte e avanguardia

Giunto alla settima edizione il festival sperimentale di arte e avanguardia della Sardegna ritorna nel piccolo paese di Donori giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 agosto 2021 con la sua pacifica invasione di suoni, colori e buone vibrazioni ad animare l’estate isolana. Tre giornate di live performance con musica d’avanguardia, residenze artistiche e installazioni urbane, dibattiti filosofici, tavole rotonde e attività formative per le scuole internazionali d’arte.Contemporary, festival di arte e avanguardia è un innovativo progetto biennale, che unisce in un unico, accogliente abbraccio, tutti i linguaggi creativi - arte, musica, performance e dibatti senza barriere o anacronistiche e divisioni settoriali. Ospitata a Donori e nel territorio limitrofo del Sud Sardegna, quella corrente sarà la settima edizione, come sempre composta in due momenti: una residenza artistica e la successiva fase del festival vero e proprio. La prima inizierà il 4 agosto per terminare, con una presentazione pubblica, il 19 agosto, quando comincerà la sezione dedicata alle multiformi attività legate al festival.Tra le novità di quest’anno si segnala la partnership con L’École Supérieure d’Art et de Design des Pyrénées, con sedi a Pau e Tarbes, nella Francia del Sud, che testimonia il significativo allargamento oltre i confini nazionali del prestigio del festival e una conferma della sua vocazione formativa, in virtù di un modello non convenzionale di apertura all’arte e alle tensioni culturali del nostro presente, dove il confronto con il territorio viene prima dello spettacolo e i rapporti tra le persone sono più importanti degli oggetti artistici. In definitiva, oltre a quindici artisti provenienti da tutta Europa, più altrettanti fra musicisti e Dj, nonché giornalisti, scrittori e studiosi, che in un proficuo cortocircuito fra i linguaggi e i saperi offriranno temi e opportunità di riflessione non accademica abbinati a una ricca e imprevedibile selezione musicale dal vivo, per entrare con consapevole leggerezza nel pieno di questa strana estate.