Festival "Dall'altra parte del mare": ad Alghero Monsignor Vincenzo Paglia e Luigi Manconi

Mercoledì 14 luglio, ancora un appuntamento con le anteprime del festival "Dall'altra parte del mare".

Alle 20,00, nel cortile della parrocchia N.S. Della Mercede (Via Giovanni XXIII), Monsignor Vincenzo Paglia e Luigi Manconi converseranno con Carla Bassu del libro "Il senso della vita, conversazioni tra un religioso e un pococredente" (Einaudi 2021).

Un arcivescovo, Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, e un sociologo e militante politico, Luigi Manconi, si interrogano intorno alle grandi questioni che costituiscono «il senso della vita»: la libertà e i suoi limiti; l’autodeterminazione del singolo e la responsabilità verso gli altri; le preferenze sessuali, le nuove famiglie e il significato attuale di genitorialità; l’accanimento terapeutico e l’eutanasia; l’ingiustizia e il peccato. Il contrasto su temi cruciali per la nostra esistenza e le nostre relazioni interpersonali sembrerebbe negare la possibilità di un progetto comune. Eppure questi due punti di vista, che restano distanti su molte problematiche, potrebbero forse convergere nel profilo di un nuovo umanesimo, dove la riscoperta di un «noi» solidale, nella prospettiva di una cittadinanza universale, sappia valorizzare, e non mortificare, l’autodeterminazione dell’individuo.

Un confronto tra due concezioni del mondo distanti e, per certi versi, inconciliabili: una ispirata da un profondo senso religioso, l'altra immersa nella società e nella concretezza delle sue contraddizioni e delle sue sofferenze. Ma entrambe tese a cercare, di fronte ai dilemmi che attraversano la vita quotidiana, il significato delle nostre scelte.

- Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici, è stato parlamentare, sottosegretario di Stato alla Giustizia e presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato. È editorialista di «Repubblica» e «La Stampa». Per Einaudi ha pubblicato, con Federica Graziani, Per il tuo bene ti mozzerò la testa. Contro il giustizialismo morale (2020) e, con Vinceno Paglia, Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente (2021). Di prossima pubblicazione, presso lo stesso editore, La scomparsa dei colori. Diario di un cieco.

Vincenzo Paglia è arcivescovo, presidente della Pontificia Accademia per la vita e gran cancelliere del Pontificio istituto Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio e della famiglia. Tra i suoi ultimi libri, Vivere per sempre (Piemme 2018), La coscienza e la legge, con Raffaele Cantone (Laterza 2019), e L'arte della preghiera (Terra Santa 2020). Per Einaudi ha pubblicato, con Luigi Manconi, Il senso della vita. Conversazioni tra un religioso e un pococredente (2021)