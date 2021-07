Sassari, previste modifiche alla viabilità per la “Settimana Ciclistica Italiana”

Dalle 12 di martedì 13 luglio alle 18 di mercoledì 14 luglio sono istituiti il divieto di fermata in piazza Conte di Moriana (lato università) e nello slargo nei pressi del distributore IP nella stessa piazza e il divieto di accesso a piazza Conte di Moriana (lato Università) da via Roma; dalle 20 di martedì 13 luglio alle 12 di giovedì 15 luglio sarà vietata la fermata in via Cagliari (tra via Cavour e viale Umberto), nei portici Bargone e Crispo, in via Moleschott e in via Spano; mercoledì 14 luglio, dalle 7 alle 18 stesso divieto in via Milano (tra via Verona e via Duca degli Abruzzi) e in via Duca degli Abruzzi (tra via Milano e largo Molino a Vento).













Il 14 luglio anche a Sassari si svolgerà la competizione ciclistica “Settimana Ciclistica Italiana”, per questo sono previste modifiche alla viabilità, con chiusure temporanee per consentire il passaggio degli atleti. La Polizia locale provvederà a presidiare le strade e gli incroci interessati e a chiudere al traffico durante il transito in gara. Stop al traffico nella strada comunale per Platamona dalle 12.15 alle 12.40, in via Buddi Buddi verso Sassari tra le 12.25 e le 12.5; via fratelli Vivaldi, via Cilea, via Papa Giovanni XXIII, viale Porto Torres, via Madonna della Mercede, via san Paolo, via Predda Niedda, sottopasso di Santa Maria, via Padre Zirano, via Amendola, via Napoli, via Duca degli Abruzzi, largo Molino a Vento, via Carlo Felice e innesto SS 127 saranno tutte chiuse tutte tra le 12.40 e le 13.10. Dalle 15 fino 15.40 saranno chiuse Scala di Giocca, Serra Secca, via Milano (corsia discendente), via Duca degli Abruzzi verso l’arrivo (disinnesto SS 127, via Milano e viaDuca degli Abruzzi fino all’arrivo). Via Roma sarà chiusa dalle 16 alle 17.