Estate tissese, incontro con l'autore tempiese e presentazione del romanzo "Prede inconsapevoli"

Finalmente torniamo a parlare di libri. L’amministrazione tissese invita il pubblico giovedì 15 luglio alle ore 21:00 all’incontro con lo scrittore tempiese Francesco Cossu che sarà ospite a Tissi, in piazza Peppino Impastato, per presentare il suo ultimo libro "Prede inconsapevoli”, accompagnato da Gavino Saba e dalle letture di Ginetta Tugulu. L’incontro è organizzato dalla biblioteca e amministrazione comunale di Tissi, Sistema Bibliotecario Coros Figulinas, Cooperativa Comes e Libreria Bardamù Ubik di Tempio Pausania. Francesco Cossu, giornalista, insegnante di lettere, appassionato di verità scomode , riesce a raccontarle attraverso i suoi libri, con una naturalezza e trasparenza tipica del suo fare giornalismo. I suoi romanzi sono attraversati da una costante passione per l’onestà e la libertà editoriale, proprio perchè crede fermamente che la scrittura sia l’antidoto contro le brutture che ci circondano. Il libro “Prede inconsapevoli” Amicolibro Editore, ci fa incontrare di nuovo l’Ispettore Corti, la cittadina di Templi e due donne che si tolgono la vita quasi contemporaneamente in due città diverse. Che cosa c'è dietro questo misterioso doppio suicidio? Traffico illegale di reperti archeologici, furti in appartamento, commercio illegale di rifiuti tossici, poteri forti che vogliono insabbiare l'indagine, fra magistrati, forze dell'ordine e stampa asservita. Un incontro con la lettura al servizio civile che contiene grandi momenti di pathos. La serata letteraria, con ingresso libero, rientra nel calendario degli appuntamenti dell’estate tissese ed è gestita in totale sicurezza secondo normative anticovid.