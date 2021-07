"Ci-chi-bum! note del mio viaggio in Brasile": ritorna a Sassari il teatro dei piccoli

Info e prenotazioni bigliettibottecilindro@gmail.com

Giovedì 15 luglio alle 21 prosegue nel cortile dell'ex scuola media n°12 la nuova rassegna “Il teatro dei piccoli” organizzata da "La botte e il cilindro" che dopo il successo dell'edizione passata conferma il suo appuntamento con "Sassari estate".In scena una nuova produzione della compagnia sassarese dal titolo "Ci-chi-bum! note del mio viaggio in Brasile". Ideato, diretto e interpretato da Consuelo Pittalis e Margherita Lavosi lo spettacolo è pensato per la fascia d'età compresa tra i 3 e i 14 anni. Sul palco Pittalis e Lavosi daranno vita ad una sorta di diario di viaggio da ascoltare, cantare e ballare tutti insieme. Al ritmo di capoeira e samba si potrà sperimentare il pestare dei piedi che sollevano la polvere nella danza del Coco de roda, sentire il calore dei fuochi sui marciapiedi e dei balli stretti stretti per la festa di São João, l’eco di antiche storie di serpenti a sonagli e dei canti a Lemanjá: la dea del mare, che tutti accoglie. Il corpo, la voce e le storie saranno i veicoli che accorceranno le distanze e faranno viaggiare il pubblico nello spazio e nel tempo senza muoversi dalla sedia. Perché la destinazione non è mai un luogo, ma un nuovo modo di vedere le cose. Disegno luci Paolo Palitta, scenotecnica Michele Grandi.