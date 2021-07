Concessione palestre scolastiche, pubblicati avviso e modulistica sul sito del Comune di Sassari

Sul sito www.comune.sassari.it , nella sezione “Documenti e Dati”, sono pubblicati l’avviso e la modulistica per presentare richiesta di concessione in uso, in orario extrascolastico, delle palestre comunali per la stagione sportiva 2021/2022.La disponibilità delle palestre, sia in termini di giornate che di orari, potrebbe subire modifiche per necessità legate all’attività didattica delle scuole.Possono richiedere la concessione le federazioni Sportive riconosciute dal Coni; enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; società e associazioni sportive affiliate alle federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.I soggetti richiedenti devono essere in regola con i pagamenti della stagione precedente, pena l'esclusione.Le domande, sugli appositi moduli pubblicati sul sito www.comune.sassari.it (facilmente accessibili digitando anche nella sezione Cerca “Concessione palestre”), dovranno essere presentate entro le 13 del 17 agosto a mano all'ufficio protocollo in piazza del Comune 1 o via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.sassari.it.