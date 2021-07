GdF Sassari. Sventata truffa ai danni dell'UE. 14 soggetti denunciati e sequestri per 240.000 euro

Le attività ispettive hanno permesso di accertare il modus operandi del Consorzio e pertanto di deferire alla locale Autorità Giudiziaria i suoi componenti per gravi reati in danno del bilancio dell’U.E., quali truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, appropriazione indebita e uso di atto falso. Contestualmente è stata trasmessa apposita segnalazione di danno erariale alla competente Autorità Giudiziaria contabile e all’Ente erogatore della misura in argomento per le conseguenti azioni di recupero, nonché avviati – per i previsti profili sanzionatori – i relativi procedimenti amministrativi. Per quanto accertato, è stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca di oltre 240.000 euro, provento delle illecite condotte sopramenzionate.

























L’intensificazione delle attività a contrasto delle indebite percezioni e delle frodi relative alle erogazioni pubbliche di origine nazionale ed europea ha consentito alle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Sassari di scoprire e sventare una truffa nell’ambito di un importante finanziamento erogato all’Italia dall’Unione Europea. In particolare, per mezzo di prolungate e complesse indagini, i finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania hanno accertato diverse condotte fraudolente, quali operazioni simulate, sovrafatturazione e utilizzo di atti falsi, perpetrate da un sodalizio criminale di 14 soggetti componenti un Consorzio nato allo scopo di richiedere ed ottenere un finanziamento di 600.000 euro, volto al “recupero e valorizzazione economico-produttivo delle sugherete”, con finalità selvi colturali ed infrastrutturali, quali la ripulitura localizzata, le potature di formazione, il taglio e il concentramento e trasporto della legna nelle aree di Calangianus, Tempio Pausania, Monti e Montresta.