L’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone riparte con "Libriamoci - Liberiamoci"

Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 20,00 e si svolgeranno in Piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu.





L’Associazione Culturale Interrios di Villanova Monteleone, dopo la lunga parentesi della pandemia, ha ripreso a programmare le proprie attività culturali per il periodo estivo con la Rassegna “Libriamoci - Liberiamoci” Libri per uscire.L’idea nasce, dopo questo periodo che ha costretto gli italiani a stare per lo più isolati e lontano anche dagli scambi culturali che si svolgevano durante il corso dell’anno, per invogliare a uscire anche fisicamente incontrandosi per riprendere a discutere e a dialogare.L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, prevede la presentazione di quattro libri di maggior successo e di interesse in questo periodo. La manifestazione avrà inizio il 23 luglio con il giornalista radiotelevisivo Luca Telese che presenterà il libro “Cuori campioni. La passione di Gigi Riva, i giganti di Sardegna e l’incredibile anno dello scudetto” (Ed. Solferino). Il 31 luglio vedrà la presentazione del libro dell’Onorevole Mario Segni che ha dedicato al padre Antonio Segni “Il colpo di Stato del 1964”, sottotitolo “La madre di tutte le fake news” (Ed. Rubettino) per l’occasione l’autore dialogherà con il giornalista Gianni Garrucciu.Si proseguirà il 6 agosto con la presentazione da parte del giornalista e scrittore Fabio Isman del libro “Andare per l'Italia degli Intrighi” (Ed.Il Mulino). La rassegna si concluderà il 1 ottobre con la presentazione del libro di Anthony Muroni “Mario Melis. Il Presidente dei Sardi” (Ed. Arkadia).