Sassari. Raccolta differenziata: più di 5mila utenze passano al servizio di ritiro porta a porta

Sassari. Da lunedì 19 luglio parte il servizio di ritiro dei rifiuti porta a porta nelle nuove zone Capitali e Luna e Sole. Sul sito www.differenziatasassari.it è pubblicato l’elenco dettagliato delle vie. Per consentire un passaggio graduale al nuovo metodo di ritiro, fino al 31 luglio resteranno anche i cassonetti stradali.



Già dai mesi scorsi sono stati consegnati a tutti gli utenti del PaP (servizio ritiro porta a porta) i nuovi kit. Per chi non li ha ancora ritirati, è possibile farlo all'ecocentro, prendendo un appuntamento al Numero Verde 800012572, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 19.



Per informazioni sul servizio di raccolta differenziata è possibile chiamare lo stesso numero verde gratuito. Per segnalazioni sul servizio è attiva la mail ambiente@comune.sassari.it .



In tutte le zone dove c’è il PaP è attivo un servizio speciale di raccolta dedicato alle utenze con particolari esigenze legate all’utilizzo di panni igienici (pannolini e panni). Per usufruirne è sufficiente inviare una mail ad ambiente@comune.sassari.it indicando nome, cognome, indirizzo e i recapiti telefonici a cui essere contattato per qualsiasi comunicazione sul servizio.