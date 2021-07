Sassari, denunciato dalla Polizia 47enne sassarese per rapina impropria in un noto supermercato

Da successivi accertamenti è emerso che, nei giorni precedenti, il rapinatore si era reso responsabile di altri analoghi episodi.



























Ieri la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 47enne sassarese, per rapina impropria. A seguito di una segnalazione pervenuta sulla linea 113, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari è intervenuto presso un noto supermercato cittadino, ove, poco prima, è stata commessa una rapina impropria.Sul posto, la vittima ha raccontato ai poliziotti di essere stato strattonato da un uomo, il quale ha cercato di allontanarsi dall’attività commerciale con della merce non pagata.Gli operatori sulla base della descrizione fornita, a seguito di una accurata attività di controllo del territorio, sono riusciti a rintracciare l’uomo, che è stato denunciato in stato di libertà per rapina impropria.