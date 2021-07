Sassari. Nominato il nuovo direttore della rivista Federagenti

A dirigere da Luglio il notiziario Giuridico nazionale della Federagenti sarà il giornalista pubblicista Giulio Favini. Favini che vanta una laurea in scienze Politiche in indirizzo politico amministrativo, conseguita nel 1993 è responsabile Federagenti della Sardegna dal 2010, s collabora anche con il quotidiano la Nuova Sardegna dal 2001. E’ succedito alla direzione del notiziario al dott. Vincenzo Lucarelli che recentemente venuto a mancare. La rivista si occupa principalmente di dare supporto sia a livello legislativo sia a livello di burocrazia legata al caf e al patronato per quanto riguarda il mondo dell’intermiadiazione degli agenti e dei rappresentanti di commercio.