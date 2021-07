Luciano Marrocu a Sassari per presentare il libro "Storia popolare dei sardi e della Sardegna"

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Sassari Estate 2021. Martedì 20 luglio alle ore 19,00 all'anfiteatro del Polo Tecnico di via Monte Grappa a Sassari, Luciano Marrocu presenta il suo ultimo saggio "Storia popolare dei sardi e della Sardegna" edito di recente da Laterza. Dialogherà con l'autore Antonello Mattone. L'incontro è organizzato dalla Libreria Koinè.

Il libro:

Una storia millenaria quella della Sardegna. Una storia che nasce con

la civiltà dei nuraghi, passa attraverso lo sviluppo dei giudicati,

l’egemonia di Pisa e Genova, la conquista catalano-aragonese, fino ai

Savoia, allo Stato unitario e ai problemi dell’oggi.Una storia

‘popolare’ perché mantiene una dimensione epica e speciale come in

fondo è fatale per una grande isola distante da ogni sua possibile

terraferma.

Tra 500.000 e 300.000 anni fa i primi, isolati, esseri umani

raggiunsero la Sardegna a partire dal litorale toscano. Per migliaia

di anni questa presenza fu effimera o occasionale, fino al 5.000 a.C.,

quando coloni giunti dal mare introdussero l’agricoltura,

l’allevamento e la ceramica. A partire da questo momento è possibile

raccontare la storia di un’isola che, pur essendo al centro del

Mediterraneo, ha sempre tenuto a elaborare un’immagine di sé

all’insegna della lontananza e di una spiccata e per certi versi

irrimediabile alterità. E proprio con questa alterità dobbiamo fare i

conti se vogliamo capire meglio cosa è stata e cosa è quest’isola.

Conosceremo meglio la misteriosa civiltà nuragica, le caratteristiche

della presenza fenicia e cartaginese, le specificità del dominio

romano, le conseguenze dell’arrivo dell’Islam nel Mediterraneo,

l’origine e lo sviluppo dei giudicati, l’egemonia di Pisa e Genova,

gli effetti della conquista catalano-aragonese tanto spesso

sottovalutati. Tenendo conto della memoria collettiva, particolare

attenzione è dedicata alla chiave nazionale della storia sarda: dalla

posizione della Sardegna nell’ambito della ‘monarchia composita’

spagnola alla ‘questione sarda’ nella costruzione dell’unità nazionale

italiana, fino alla riproposizione di una ‘identità sarda’ nel

contesto della globalizzazione.

L'autore:

Luciano Marrocu insegna Storia contemporanea all’Università di

Cagliari, dopo aver insegnato all’Università La Sapienza di Roma. Ha

pubblicato saggi sul laburismo britannico, tra cui Il salotto della

signora Webb (1992), e una serie di gialli ambientati negli anni del

fascismo. Per Laterza è autore di La sonnambula. L’Italia nel

Novecento (2019).