"A 150 anni dalla nascita al fianco di Grazia Deledda": evento in diretta FB da Nuoro

Oggi, 19 luglio, alle ore 17:00 si terrà in diretta Facebook l’evento “A 150 anni dalla nascita al fianco di Grazia Deledda”, attraverso il canale digitale del Distretto Culturale del Nuorese.Sono previsti interventi orientati alla descrizione delle attività in programma attinenti alle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di G. Deledda. Tra i relatori saranno presenti il Presidente del Distretto culturale del nuorese, Agostino Cicalò e il Presidente del Comitato Tecnico e Scientifico del Distretto Culturale del Nuorese, Avv. Antonino Menne; interverranno l’ Assessore alle Tradizioni, cultura e radici del territorio del Comune di Nuoro, Luigi Crisponi, la Commissaria Straordinaria dell’ISRE, Dr.ssa Stefania Masala e il Commissario del Consorzio per la pubblica lettura S. Satta, Dott. Paolo Piquereddu.L'evento potrà essere seguito a questo il link alla pagina Facebook del Distretto: https:/ /www.facebook.com/distrettoculturaledelnuorese