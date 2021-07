Ubriaco minaccia i presenti con una pistola (finta): nei guai un 41enne a Sorso

Ieri notte, a Sorso (ss), i Carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno deferito alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Sassari per porto di oggetti atti ad offendere e violenza privata un cittadino rumeno di 41 anni, residente a Sassari. I militari, a seguito di una segnalazione pervenuta al “112”, erano intervenuti presso un bar sito presso il centro commerciale della riviera di Sorso, dove l'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica da verosimile assunzione di alcool, poco prima dell’arrivo dei militari, aveva minacciato con una pistola alcuni avventori e aveva interrotto la serata musicale staccando l’alimentazione elettrica dell’impianto. A seguito della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo a molla, priva però del tappo rosso, oggetto di sequestro, che il rumeno teneva nascosta nella vita dei pantaloni.