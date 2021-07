Troppa gente al bar: esercizio chiuso a Florinas per violazione delle norme anti covid

Florinas. Al termine dei dovuti accertamenti i militari della stazione di Codrongianos (ss) hanno contravvenzionato il titolare di un esercizio pubblico di Florinas per aver consentito, la sera del 15 luglio, l'assembramento di piu' persone sprovviste di "mascherine" (d.p.i.), omettendo altresi' di esporre apposita cartellonistica indicante numero massimo di clienti ammissibili contemporaneamente nell'esercizio. Nella circostanza e' stato inoltre denunciato in stato di libertà per minaccia a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta un 42enne di Florinas (ss), perché durante le suddette operazioni di controllo, molestava i militari cercando di indurre gli stessi ad omettere l’atto di servizio; dopodichè li ha minacciati nel tentativo di intimorirli. Al locale e' stata applicata la sanzione accessoria della chiusura provvisoria di gg. 5.