Anas, SS 131 avanzano i lavori di manutenzione della pavimentazione in provincia di Sassari

Sulla strada statale 131 “Carlo Felice” prosegue il piano programmato di Anas, società di FS italiane, per il 2021 finalizzato alla riqualificazione e l'incremento degli standard di sicurezza del tracciato.A partire da oggi, per interventi di nuova pavimentazione lungo la carreggiata nord, saranno in vigore restringimenti su un tratto di 2 km tra gli svincoli di Stintino e Porto Torres. Il tratto interessato da questa fase di manutenzioni è stato recentemente acquisito da Anas a seguito del passaggio di competenze siglato con il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari il 3 maggio 2021. Questa fase dei lavori sarà completata entro il 10 agosto.