Il Consorzio Edugov di Sassari diventa Test Center autorizzato Aica

Per maggiori informazioni chiamare il numero 079/292787, o inviare una mail a info@edugov.it oppure visitare il sito internet http://www.edugov.it/ o la pagina Facebook del Consorzio Edugov





























Il Consorzio Edugov di Sassari è diventato Test Center autorizzato Aica. A partire dal mese di luglio infatti offre un servizio in più alle aziende e ai cittadini che intendono certificare le proprie competenze digitali: le certificazioni ICDL. Grazie all'autorizzazione rilasciata da AICA, presso il Consorzio Edugov si possono ottenere le seguenti certificazioni: ICDL Base, ICDL Full Standard, ICDL IT Security. Gli esami si potranno svolgere a Sassari, presso la sede del Consorzio o da remoto. Il Consorzio Edugov garantisce la presenza di uno staff altamente specializzato nell’erogazione di percorsi formativi in ambito informatico; una struttura dotata di ampi spazi; una piattaforma di e-learning per garantire la soddisfazione delle diverse esigenze formative (didattica, caricamento materiale didattico, consegna compiti, forum, aula virtuale…);una segreteria organizzativa in grado di rispondere in maniera tempestiva ed efficace alle diverse esigenze degli allievi.