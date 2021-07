Polo: tutto pronto a Porto Cervo per il debutto di Italia Polo Challenge-Baylandi Cup 2021

“L’arena polo si gioca in campi più piccoli e questo consente di utilizzare sedi più centrali rispetto alle tradizionali – spiega Rattagan. - Da quando è nato il progetto promuoviamo eventi che possano coinvolgere e appassionare un alto numero di spettatori e dove cura particolare oltre che al lato prettamente tecnico è dedicata all’accoglienza del pubblico. Lo spettacolo del polo è solo il fulcro di una serie di eventi collaterali che, nel segno del glamour e dell’intrattenimento anche dei più giovani, catturano attenzione e guadagnano consensi. L’arrivo di Porto Cervo nel nostro bouquet è una splendida conferma per guardare con entusiasmo al futuro”.















Quarantacinque cavalli sono sbarcati questa mattina a Porto Torres dal ponte del confortevole traghetto della Grimaldi Lines in arrivo da Civitavecchia. Sono i polo-pony - già scuderizzati al Galoppatoio di Arzachena - delle quattro squadre che da domani 21 a sabato 24 luglio daranno vita alla prima edizione di Italia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021.Il torneo, che riporta la disciplina del polo in Sardegna dopo 11 anni di assenza, avrà inizio con una spettacolare giornata di prologo. Le partite, ospitate nel Campo Sportivo Andrea Corda di Abbiadori, inizieranno giovedì 22 ma mercoledì 21 l’evento avrà il suo inizio ufficiale con la presentazione delle squadre ad Arzachena (ore 11) e a Porto Cervo (18.30).Ad Arzachena i polo team partecipanti – Battistoni, Petra Bianca, Sea Earth Sky e U.S. Polo Assn. – percorreranno dalle 11 a cavallo tutto Corso Garibaldi sino ad arrivare in Piazza Risorgimento dove saranno accolti dalle autorità locali: il Sindaco Roberto Ragnedda, la Vice Sindaco e Assessore al Turismo, Valentina Usai, e l’Assessore allo Sport, Valentina Geromino, e dai vertici della Federazione Italiana Sport Equestri, il Presidente Marco Di Paola e il Responsabile Dipartimento Polo, Alessandro Giachetti.A Porto Cervo nuovo appuntamento con le squadre in serata, alle 18.30, questa volta solo una rappresentanza di cavalli - nella piazzetta cuore del borgo.Le parate verranno esaltate dalla partecipazione della Banda Musicale della Brigata Sassari, diretta dal sergente maggiore Andrea Cardia.Giovedì 22 il via al torneo con le prime due partite: alle 20 e alle 21. Venerdì le due semifinali: alle 20.30 e alle 21.30. Sabato la finale per il terzo posto si giocherà alle 20 e quella che assegnerà la coppa si disputerà alle 21.OPPORTUNITÀ DI CRESCITA E NOTORIETÀ PER IL TERRITORIOItalia Polo Challenge Baylandi Cup - Porto Cervo 2021 è organizzata con il patrocinio del Comune di Arzachena e la collaborazione del Consorzio Costa Smeralda."Eventi come l’Italia Polo Challenge - dichiara Valentina Usai assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Arzachena - sono di caratura internazionale e permettono di stringere importanti partnership con federazioni, associazioni e aziende, creando opportunità di crescita e notorietà per il territorio. Si pensa già a far crescere la manifestazione per le future edizioni con eventi collaterali che possano coinvolgere un pubblico sempre più ampio. L’obiettivo è di far entrare stabilmente questa disciplina tra quelle praticate nel nostro territorio visto il legame della Sardegna con la tradizione degli sport equestri”.ITALIA POLO CHALLENGE: SPORT, SPETTACOLO, GLAMOUR E PROMOZIONEItalia Polo Challenge è un circuito itinerante di eventi di Arena Polo caratterizzato da sedi decisamente particolari. Nato dalla felice intuizione di Patricio Rattagan, apprezzato giocatore di livello internazionale, argentino di nascita e romano di adozione, il progetto ha trovato presto valida sponda nella Federazione Italiana Sport Equestri che, con Alessandro Giachetti, responsabile del dipartimento della disciplina e consigliere della Federazione Internazionale Polo, è diventata un partner molto importante del circuito.Le esperienze di Roma (debutto nella sede del IV Reggimento Carabinieri a Cavallo di Tor di Quinto nel 2018 e dal 2019 a Villa Borghese, in abbinamento con lo storico Concorso ippico Internazionale di Roma - Piazza di Siena) e di Cortina d’Ampezzo su neve (2020 e 2021) hanno tutte avuto grande successo.